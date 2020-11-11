Молдова может получить вакцину от коронавируса до конца ноября, – Додон (ВИДЕО)

Молдова может получить вакцину от коронавируса до конца ноября, – Додон (ВИДЕО)

Если после президентских выборов продолжит работать команда действующего главы государства, вакцину от коронавируса наша страна может получить до конца ноября. Об этом Игорь Додон заявил в интервью на одном из частных телеканалов. Он подчеркнул, что считает, что прививка должна быть бесплатной для всех граждан, а вакцинация – добровольной. 

– Нельзя заставлять вакцинироваться – это принципиальный момент. Есть граждане, которые, исходя из своих религиозных соображений, против вакцинации. Поэтому она должна быть не обязательной, а добровольной. Надеемся получить первую партию в 100-150 тыс. вакцин для первой линии: это наши доктора, учителя, пограничники и т. д. Они должны в первую очередь получить эту вакцину. А дальше – где риски больше: пенсионеры и т.д, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md