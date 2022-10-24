Молдова может наладить экспорт аграрной продукции в Бахрейн

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Рынок Бахрейна может открыть новые перспективы для экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции. Взаимовыгодное сотрудничество обсудили министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля со своим коллегой из Манамы Ваэл бин Насер Аль Мубараком.

Стороны говорили о коммерциализации молдавских продуктов растительного и животного происхождения. По словам Ваэл бин Насер ​​Аль Мубарака, его страна зависит от импорта аграрной продукции из-за рубежа, в настоящих условиях Бахрейн проявляет интерес к таким продуктам, как фрукты, овощи, яйца и мясо птицы.

Стороны отметили, что между государствами существуют двусторонние отношения, но взаимная торговля имеет гораздо больший потенциал. В связи с этим было принято совместное решение о подключении Торгово-промышленных палат двух стран с целью налаживания контактов между молдавскими производителями и бахрейнскими бизнесменами.

Министр Бахрейна отметил, что его страна облегчит доступ молдавской продукции не только на свой рынок, но и будет способствовать увеличению экспорта в Саудовскую Аравию. Также бахрейнская сторона предложила расширять и продвигать контакты между бизнесменами двух стран, в том числе по линии Совета экономического развития Бахрейна.

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