Молдова может начать производить экспресс-тесты на коронавирус при участии российских инвестиций

Возможность запуска производства в Молдове экспресс-тестов на коронавирус при участии российских инвестиций спикер парламента Зинаида Гречаный обсудила сегодня с президентом Российского Индустриально-финансового союза Станиславом Пугинским и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Ключевой темой беседы стали усилия по борьбе с пандемией и взаимная поддержка властей Республики Молдова и Российской Федерации в этом направлении, в том числе вопросы доставки в нашу страну вакцин против COVID-19 для массовой иммунизации населения.
Говорили также об инвестиционных и социальных проектах, реализуемых в Республике Молдова при поддержке российских партнеров. Станислав Путинский рассказал о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству агро-хаба в нашей стране, который будет заниматься сбором и переработкой сельскохозяйственной продукции для экспорта и продажи на внешнем рынке.
– Выразила благодарность российской стороне за всю помощь, оказываемую нашей стране – как на национальном, так и на региональном уровне. Парламент и дальше будет поддерживать реализацию совместных инвестиционных проектов, – отметила Зинаида Гречаный.
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