Молдова может начать производить экспресс-тесты на коронавирус при участии российских инвестиций

Возможность запуска производства в Молдове экспресс-тестов на коронавирус при участии российских инвестиций спикер парламента Зинаида Гречаный обсудила сегодня с президентом Российского Индустриально-финансового союза Станиславом Пугинским и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Ключевой темой беседы стали у силия по борьбе с пандемией и взаимная поддержка властей Республики Молдова и Российской Федерации в этом направлении, в том числе вопросы доставки в нашу страну вакцин против COVID-19 для массовой иммунизации населения.

Говорили также об инвестиционных и социальных проектах, реализуемых в Республике Молдова при поддержке российских партнеров. Станислав Путинский рассказал о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству агро-хаба в нашей стране, который будет заниматься сбором и переработкой сельскохозяйственной продукции для экспорта и продажи на внешнем рынке.