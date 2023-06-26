Молдова экспортировала свыше 11 млн кг хлебобулочных изделий в прошлом году

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В 2022 году пекарям из Молдовы удалось экспортировать более 11 млн кг хлебобулочных изделий. Наибольшее количество продукции попало в страны Евросоюза, особенно в Румынию.

Развитие этого вида бизнеса во многом стало возможным благодаря европейским проектам и финансированию. Молдавскому производителю Виктору Нисторикэ удалось экспортировать даже в Ирландию, а за последние два месяца он отправил более 20 тонн плацинд в Румынию.

По официальным данным, в 2022 году Молдова экспортировала в Румынию более 7 млн кг хлебобулочных и кондитерских изделий. Румыния является основной страной назначения молдавских продуктов, пишет mybusiness.md.

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