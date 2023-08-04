Молдова экспортировала 16 тысяч тонн черешни в этом сезоне

0

В этом году производители из Молдовы экспортировали более 16 тысяч тонн черешни на сумму более 22 миллионов долларов. Сезон сбора молдавской черешни завершился увеличением экспорта на рынок Европейского союза в 12,5 раз по сравнению с 2022 годом.

В этом году молдавская черешня впервые была поставлена ​​в Испанию, Италию, Бельгию, Голландию, 163 тонны были экспортированы в Великобританию. Согласно статистическим данным, в 2022 году на рынок ЕС было экспортировано 208 тонн молдавской черешни, а в 2023 году показатель экспорта достиг 2 600 тонн, пишет moldpres.md.

Эксперты считают, что 2023 год можно считать благоприятным для производителей, которые хотели выйти на новые рынки сбыта. Такая благоприятная ситуация обусловлена ​​отсутствием производства у основных конкурентов, таких как Греция, Испания и Италия. Благодаря этой ситуации молдавские производители получили возможность удовлетворить спрос на черешню на рынке ЕС.

За последние пять лет площади садов черешни в Молдове увеличились с 3 600 до 4 300 га. Наша страна входит в число 15 ведущих стран-экспортёров черешни в мире.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.