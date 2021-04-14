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Молдова инициирует процедуру закупки вакцины от COVID-19 через механизм разделения затрат, запущенный платформой COVAX. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, через механизм разделения затрат Молдова сможет приобрести вакцину по выгодной цене. Он также обеспечит доступу к вакцине в дополнение к дозам, предоставляемым бесплатно для 20% населения страны.

Вакцина будет доставлена ​​в соответствии с имеющимися запасами, а платформа COVAX сообщит о количестве доз, которые будут переданы в течение 2021 года. Стоимость одной дозы вакцины составляет 7 долларов, включая транспортные расходы, закупочные и другие сборы.

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