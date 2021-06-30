Молдова и Турция взаимно признали сертификаты о вакцинации против COVID-19

Молдова и Турция взаимно признали сертификаты о вакцинации против COVID-19

Молдова и Турция договорились о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19, выданных компетентными органами обеих стран. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции. 

Таким образом, вакцинированные граждане Республики Молдова и лица, законно проживающие в нашей стране, при въезде в Турцию будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста и от карантина. Но для этого нужно предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19, выданного национальными компетентными органами. Это касается всех вакцин, одобренных на национальном уровне, в том числе “Спутник V”.

Стоит отметить, что Турция является четвертой страной после Венгрии, Украины и Грузии, с которой Республика Молдова достигла двустороннего соглашения путем взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации.

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