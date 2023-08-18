Молдова и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве

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Об этом сообщили в пресс-службе парламента, отметив, что комиссия по внешней политике и евроинтеграции одобрила начало переговоров по проекту межправительственного соглашения.

Документ предусматривает развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поощрение прямых контактов между экономическими агентами двух стран, содействие инвестициям граждан в различных сферах из Молдовы и Саудовской Аравии. Также будет поощряться обмен визитами экономических, торговых делегаций и миссий государственного и частного секторов, участие в торговых выставках, проводимых в обеих странах, а также создание совместных предприятий для внедрения инвестпроектов.

Среди целей договора – стимулирование сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, средств массовой информации, туризма, молодёжи и спорта, пишет infomarket.md.

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