Молдова и Румыния совместно организуют Ночь музеев в этом году

Молдова и Румыния совместно организуют Ночь музеев в этом году

В этом году Республика Молдова и Румыния совместно организуют мероприятие «Ночь музеев». Об этом сообщил координатор отдела международных отношений и культурных проектов Национальной сети музеев Румынии Драгош Няму.

По его словам, своё участие в мероприятии подтвердили 12 учреждений, в том числе Национальный музей Молдовы, пишет moldpres.md.

У нас будет первая совместная Ночь музеев Молдовы и Румынии. Мероприятие состоится 13 мая. Мы также ждём ответы на наше приглашение других музеев, — рассказал Драгош Няму.

Международный совет музеев учредил Международный день музеев в 1977 году, а первое мероприятие было проведено в 1997 году в Берлине. Молдова с 2005 года отмечает Международный день музеев и Европейскую ночь музеев.

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