Молдова и Румыния подпишут соглашение об эквивалентности учебных документов

Молдова и Румыния подпишут соглашение об эквивалентности учебных документов

Об этом сообщил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров, пишет moldpres.md.

В рамках передачи на одном из телеканалов Шаров уточнил, что специалисты возглавляемого им ведомства подготовили документ, который будет отправлен на утверждение в Бухарест.

Надеюсь, что в короткие сроки он пройдет процедуру согласования и принесёт пользу гражданам Молдовы и Румынии. После подписания подготовленного акта дипломы об окончании 10-11 классов будут действительными и в соседней стране, – пояснил Шаров.

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