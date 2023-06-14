Молдова и Румыния подписали План сотрудничества в области обороны

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Документ был подписан в ходе 8-го заседания Смешанной военной комиссии Румыния-Молдова государственным секретарём в области оборонной политики Валериу Мижа и его румынской коллегой Симоной Кожокару.

Содержание плана не разглашается. Как сообщили в Минобороны РМ, в рамках заседания должностные лица Румынии и Молдовы обсудили такие темы, как модернизация оборонного института, содействие международному миру и безопасности, образование, военная подготовка, изучение оборонной и военной истории, а также повышение оперативной совместимости в совместных действиях и международных миротворческих миссиях. Также шла речь об эволюции региональной безопасности, процессе евроинтеграции и гармонизации национального законодательства, реформе национальной оборонной отрасли в соответствии с международными стандартами.

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