Молдова и Россия заключат соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения

Молдова и Россия заключат соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения

Правительство приняло сегодня решение о начале переговоров для заключения соглашения между Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в сфере здравоохранения. 

Стороны будут сотрудничать в таких областях, как: первичная и вторичная медицинская помощь, в том числе высококвалифицированные медицинские услуги; предупреждение, постановка диагноза и лечение заболеваний, которые представляют опасность для общества, в том числе туберкулез, ВИЧ и так далее; предупреждение, постановка диагноза и лечение непередаваемых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и так далее.

Соглашение предусматривает также сотрудничество в областях охраны здоровья мамы и ребенка, формирования здорового образа жизни, санитарно-эпидемиологического благосостояния и других, пишет moldpres.md.

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