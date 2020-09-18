Молдова и Россия подпишут Соглашение о соцзащите в ближайшее время (ВИДЕО)

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Это один из вопросов, который будет обсуждаться на заседании Молдо-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме в предстоящие недели.

– Очень важное соглашение, которого ждут все молдаване, которые находятся или работают в РФ – о социальной защите. Речь идет о том, чтобы по возвращении домой граждане могли получать пенсию здесь, в Молдове. Документ готовился 3-4 года. Мы его утвердили на правительственном уровне, его нужно подписать, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что также будут обсуждены вопросы предоставления нашей стране кредита в размере 200 млн евро, несколько десятков тысяч тонн дизельного топлива для аграриев, а также вакцин от коронавируса.

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