Молдова и Казахстан будут наращивать торгово-экономическое сотрудничество

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В рамках визита в Минск Ион Кику провел встречу со своим коллегой из Казахстана Аскаром Маминым. Стороны выразили интерес к активизации сотрудничества в рамках Межправительственной молдавско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Следующее ее заседание состоится в этом году в Астане.

Как сообщает пресс-служба Правительства РМ, Ион Кику подчеркнул, что перед властями нашей страны стоит задача модернизация железнодорожной инфраструктуры. Он отметил важность приобретения Молдовой при помощи внешних партнеров 12 локомотивов. Первые 6 недавно прибыли в Кишинев. Они были произведены казахстанской компанией “General Electric”, с которой ГП “Железные дороги Молдовы” заключила контракт по результатам тендера.

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