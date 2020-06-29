Молдова и Япония подписали соглашения о кредите и гранте

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Правительство Республики Молдова сегодня подписало соглашение с правительством Японии о предоставлении кредита в рамках проекта “Модернизация сельскохозяйственной техники и оборудования”. На этой же церемонии стороны заключили молдавско-японское грантовое соглашение об экономическом сотрудничестве.

От имени правительств Молдовы и Японии, передаёт moldpres.md, документы подписали министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля и посол Японии в Кишиневе Ёсихиро Катаяма. Цель соглашения – подтвердить предоставление льготного кредита Правительству РМ на сумму около 18,7 млн долларов через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Кредит предоставляется сроком на 40 лет с процентной ставкой 0,1% годовых и льготным периодом 12 лет. Эти средства пойдут на выполнение программы модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в нашей стране.

Грантовое соглашение об экономическом сотрудничестве на сумму 409 тысяч долларов предназначено для проекта “Совершенствование оборудования оцифровки Национальной библиотеки”. За счёт гранта будет закуплена необходимая техника для перевода в цифровой формат книг, произведений искусства, карт, аудио- и видеозаписей и т. д. из фондов Национальной библиотеки (около 2,5 млн единиц) и других партнерских учреждений: библиотек, музеев и архивов.

Правительство Японии откликнулось на наш призыв и бесплатно предложило партию лекарств для лечения COVID-19, а также решило выделить дополнительную помощь в виде гранта в размере 1 млн долларов на борьбу с эпидемией. Япония – надежный друг Республики Молдова, и я убеждён, что поддержание насыщенного политического диалога будет стимулировать наши многоплановые отношения и в будущем, – сказал Олег Цуля. Мы поддерживали сельское хозяйство Молдовы в течение последних 20 лет. Мы хотим, чтобы оборудование, приобретённое в рамках этой помощи, использовалось фермерами страны самым эффективным образом. Другим проектом мы хотим внести вклад в сохранение богатого культурного наследия Республики Молдова, – отметил, в свою очередь, посол Японии.

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