Боля: Молдова и Индия увеличат объёмы обмена агропродовольственными товарами

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Молдова заинтересована в укреплении и углублении молдавско-индийских отношений сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таких как сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, фармацевтика, текстиль, энергетика и туризм. Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля по результатам рабочего визита в Индию.

– Уровень конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, её разнообразие и качество привели к тому, что за последние два года экспорт в Индию увеличился в несколько раз по сравнению с периодом 2020 года. Заключённые договорённости являются важным шагом в реализации всего торгового и инвестиционного потенциала между нашими странами, – отметил Боля.

Вице-премьер провел встречу в Нью-Дели с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Сушри Шобха Карандладже. Официальные лица достигли договорённости о подписании Меморандума о взаимопонимании между государствами в сфере сельского хозяйства для развития институционального механизма сотрудничества. Индийская сторона предложила правительству Молдовы направить предложения по сотрудничеству в сфере технологического развития. Боля выразил заинтересованность Молдовы в экспорте растительных масел в Индию и импорте риса, удобрений и пестицидов, пишет moldpres.md.

В 2022 году наибольшие объёмы экспорта в Индию приходились на яблоки и другие свежие семечковые фрукты, а также семена подсолнечника и соки.

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