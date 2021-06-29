Молдова и Грузия взаимно признали сертификаты о вакцинации

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С целью облегчения передвижения вакцинированных граждан, особенно летом, без обязательства изоляции или тестирования, власти Кишинёва и Тбилиси согласились взаимно признать национальные сертификаты иммунизации против COVID-19, выданные компетентными органами обеих стран.

Стоит отметить, что Грузия является третьей страной после Венгрии и Украины, с которой Республика Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных свидетельств о вакцинации, передаёт moldpres.md. В пресс-службе МИДЕИ напоминают, что аналогичные подходы по дипломатическим каналам были представлены в МИД Румынии, Турции, Чехии, Греции, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее Болгария, Испания и Черногория уже объявили о признании сертификатов о вакцинации, выданных властями Молдовы, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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