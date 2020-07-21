Молдова и ЕС подписали кредитное соглашение на 100 млн евро

Заместитель премьер-министра, министр финансов Сергей Пушкуца и глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу подписали сегодня Соглашение о займе между Республикой Молдова и Европейским союзом в рамках программы макрофинансовой помощи на сумму 100 млн евро и Меморандум о взаимопонимании.

Министр финансов поблагодарил Европейский союз за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в процессах модернизации и реформирования.

– Подписание этого кредитного соглашения полностью соответствует интересам Республики Молдова и свидетельствует о том, что Европейский союз – рядом с нашей страной и гражданами в это трудное для всего человечества время. Мы надеемся, что сможем и впредь рассчитывать на такую ​​же щедрую поддержку со стороны ЕС. В то же время Правительство Республики Молдова продолжит необходимые для европейской интеграции, для осуществления внутренних реформ, принятия европейских стандартов и развития страны меры, – сказал Пушкуца.

Согласно документу, кредит уменьшит ограничения внешнего финансирования страны и снизит потребности бюджета. Деньги поступят в Молдову двумя равными частями. Выделение первого транша зависит от подписания Меморандума о взаимопонимании, тогда как второй транш – от прогресса, достигнутого в реализации положений меморандума.

Срок кредита – максимум 12 месяцев, а срок погашения – максимум 15 лет.

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