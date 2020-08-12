Молдова и Чехия подпишут Меморандум о социальном обеспечении

Молдова и Чехия подпишут Меморандум о социальном обеспечении

Члены кабмина одобрили подписание Меморандума о сотрудничестве в области социального обеспечения между Национальной кассой социального страхования (НКСС) Республики Молдова и Чешским управлением социального обеспечения.

В настоящее время НКСС внедряет пять соглашений о гарантировании прав граждан в области пенсионного обеспечения на основе принципа территориальности с Украиной, Беларусью, Азербайджаном, Узбекистаном и Россией, передаёт moldpres.md.

В то же время НКСС применяет 12 соглашений о социальном обеспечении, основанных на европейских принципах, с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Германией.

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