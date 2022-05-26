Молдова хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с “Газпромом”

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Кишинев выступает за пересмотр условий сделки с российской компанией “Газпром” в пункте об оплате, так как Молдова хочет стабильных цен на газ, такое заявление сделал глава мининфраструктуры Андрей Спыну.

– Если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше, – сказал министр в эфире частного телеканала, передает ria.ru.

Сейчас стоимость газа для Молдовы определяется ежемесячно на основании, в том числе, спотовых цен на голубое топливо. В текущем месяце Кишинев приобретает газ по 920 долларов за тысячи кубометров, а в апреле голубое топливо обходилось республике в 1194 доллара.

По словам Спыну, Кишинев хочет диверсифицировать поставки газа, однако если контракт с “Газпромом” будет выгоден, то Молдова “согласна продолжать” его. Однако если удастся найти альтернативные источники поставок по схожим ценам, то “нужно подписывать договоры” с целью создания запасов топлива.

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