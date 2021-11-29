Молдова глазами Взорова. Старый Орхей, Бутучены, Требужены

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Еще в 1897 году известный почвовед В.В. Докучаев проводил экспедицию в Бессарабии и часто сравнивал ее со Швейцарией, я думаю он был прав. А я в очередной раз отправился в поход, по обрывистым холмам и сопкам, между селами Бутучены и Требужены.

Я многократно бывал и бываю здесь, сюда не возможно не возвратиться вновь. Приезжая сюда в разное время года, и разные погодные условия, глаз сразу видит другую картинку, в сравнение от последнего посещения. И фото сделанное с одних и тех же мест, часто бывает совершенно не похожими на предыдущие снимки. Река Реут протекающая между холмами, петляет по долине, отражая в себе все величие природы. Длина реки Реут 286 километров, а по ее берегам еще много красивых каньонов и узких ущелий, которые хотелось увидеть своими глазами и заснять на камеру. И еще, ходить по верху холмов и сопок не безопасно, известняк очень хрупок , а холмы сильно крутые, рисковать без страховки не стоит. Хороших Вам выходных и интересных путешествий!