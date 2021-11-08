Молдова глазами Взорова. Река Бык

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Возвращаясь домой с Рышкановки пешком, в реке Бык увидел стаю птиц, с большого расстояния мне показалось что это лебеди. Спустившись с моста я пошел в сторону птиц и подойдя поближе увидел домашних гусей.

Почти в центре города они свободно перемещались по его водной глади. Значит Бычек не такой уж и грязный? и их хозяин молодец, выпуская птиц на свободный выгул. Оказавшись внизу у моста я начал вспоминать события более полувековой истории моей памяти. В мое детство там был деревянный мост и был он ниже по течению на 10- 20 метров.Вспомнилась и авария произошедшая на нем. Водитель машины ” Победа”не справился с управлением слетел с моста, машина упала в Бычек и лежала на крыше в воде, колесами наверх. Потом ее вытаскивали военные кранами, пострадавших я не видел, но говорят что были. И еще , я жил на Проспекте молодежи 9 напротив общежитий сельхоз института, мой папа часто брал меня на вечернюю прогулку до моста к Бычку. С моста я смотрел на густые заросли камыша и петляющей реки. Там были еще многорядные ряды с колючей проволоки и вышки с вооруженными военными, и с овчарками на поводу. Кто там сидел я не знаю, может военнопленные немцы или просто заключенные? Там была стройка железо бетонного завода, который по окончанию стройки долго работал а сейчас умирает как и многое построенное в городе. Вот как стая Лебедей-гусей открыла мои воспоминания, стоило мне лишь спуститься вниз, с моста.