Молдова глазами Взорова. Монастырь Сахарна. Зима

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Это было в начале февраля 2014 года в монастыре Сахарна. Погода выдалась солнечная, снежная а температура воздуха более 10 градусов мороза.

Посетителей в монастыре не было совсем, ночью было минус 20 мороза, это может и было причиной. Побывать здесь в морозный день я мечтал давно, очень хотелось увидеть замерзший водопад и сфотографировать его. Поднимаясь вверх к водопаду почти по колено в снегу, я еще из далека увидел его замерзший силуэт и так обрадовался этому. Я заснял его со всех сторон обойдя вокруг много раз. В один момент, в силуэте водопада я увидел мордашку кошечки или котика, посмотрите сами, это только мое видение. День прошел хорошо и я счастливым возвращался домой.