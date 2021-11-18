Молдова глазами Взорова. Кошница

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Маленькое путешествие из Водул луй Вод, до села Кошница и обратно. Я довольно часто делаю такие прогулки по Днестру и всегда нахожу изменения , которые здесь происходят.

Днестр немного упал, а тина и водоросли оплели своими сетями деревья и камни по берегам, превратив их в сказочные персонажи. От неожиданности и сходства с некоторыми, можно и испугаться. Оба берега реки горят осенним золотом красок, от такого яркого цвета, вода становится сине-голубой. Все это радует глаз и душу, а пройденные километры становятся совсем незаметными.