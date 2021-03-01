Молдова глазами Взорова. Днестр, Реут, плотина

Молдова глазами Взорова. Днестр, Реут, плотина

У села Устье, весна вступает в свои права и каждое время года отчетливо прорисовывается, на реке и земле.

Я с внучкой Евочкой приехали сюда увидеть это все самим. Здесь река Реут впадает в реку Днестр. Днестр уже почти освободился ото льда, а Реут только готовится к этому. Рядом находится опора старого моста и рыбаки любят это место за хороший клев рыбы. Около Дубоссарской плотины собралось много лебедей, уточек и бакланов. Сюда приезжают посмотреть на них и покормить со многих сел и даже из Кишинева. Сильный ветер нагонял волны на дамбу плотины и она замерзала создавая ледяные глыбы в рост человека. Сейчас тут много желающих запечатлеть себя на память

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