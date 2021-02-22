Молдова глазами Взорова. Днестр, лебедь, зима-2021

Молдова глазами Взорова. Днестр, лебедь, зима-2021

У села Малаешты, в Днестре повстречал много уточек и лебедей, они все были в больших стаях.

Меня привлек лебедь, который был на другом берегу Днестра и совсем один. Мне показалось что он примерз ко льду и не может перебраться к стае. Я направился к нему что бы посмотреть что сучилось? и если потребуется помочь ему освободится от плена. Чем ближе я подходил к нему, то все больше думал о плохом. Когда до него оставалось метров 30, лебедь встал и не спеша начал разгонятся на льдине и успешно взлетел. Я был рад что все обошлось хорошо и в это время я успел сделать много интересных кадров, его взлета и полета.

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