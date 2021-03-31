Молдова выступит во втором полуфинале “Евровидения” в Роттердаме

0

Наталья Гордиенко выступит с песней “Sugar” под номером 7. Второй полуфинал состоится 22 мая, а первый – 18.

Вместе с молдавской исполнительницей на сцену выйдут участники из России, Румынии, Украины и ещё 13 стран. Всего за “путёвку” в финал, который запланирован на 22 мая, будут бороться представители 40 государств.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса “Евровидение” пройдёт не в привычном для всех формате. В 2020 году конкурс и вовсе был отменён. Однако организаторы “Евровидения” решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, но выступать в любом случае придётся с новыми песням.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.