Молдова будет укреплять связи с НАТО. Попеску: Это наша ключевая задача

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Молдова будет укреплять свои отношения с НАТО в контексте региональной ситуации, а также с учётом того, что Украина запросила о вступлении в НАТО в экстренном порядке. Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску.

По его словам, Республике Молдова «необходимы современные оборонные возможности в соответствии с самыми высокими международными стандартами в военной, экономической и киберсферах». Глава молдавской дипломатии, как сообщает gagauzinfo.md со ссылкой на TV8, заявил, что «наша страна нуждается в дальнейшем укреплении этих внешних партнёрских отношений».

-Важно, чтобы граждане нашей страны чувствовали себя защищёнными. Это предполагает укрепление внешних партнёрских отношений в сфере обороны и безопасности с государствами, поддерживающими демократию, целостность нашего государства. У нас есть партнёрские отношения в этой области с Великобританией, Соединёнными Штатами, Европейским союзом, но у нас так же есть партнёрские отношения с НАТО на основе индивидуального плана действий, инициированного в 2006 году. Республика Молдова нуждается в дальнейшем укреплении этих отношений, и да, это укрепление — ключевая задача для нашей страны, — сказал Нику Попеску.

Он также поблагодарил зарубежных партнёров за помощь Молдове в защите её свободы, демократии, экономического процветания и европейского пути.

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