Молдова будет покупать электроэнергию у Румынии

0

Молдова сможет покупать электроэнергию в Румынии по цене примерно 90 евро/МВтч благодаря изменениям в законодательстве, внесённым накануне правительством соседней страны после обсуждений с кабинетом министров Молдовы.

Как отметил в данной связи министр инфраструктуры и регионального Андрей Спыну, “Румыния помогает Молдове в трудный для нас момент”. Он добавил, что цена будет ниже рыночной, и что это позволит Молдове получать те 30% электроэнергии, которые нам более не поставляет Украина.

– Благодаря открытости и поддержке, которую Румыния оказывает нашим гражданам, мы знаем, что мы не одиноки. У нас есть друг, на которого мы можем положиться в чрезвычайной ситуации, – подытожил Спыну, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.