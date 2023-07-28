Молдова будет покупать электроэнергию на Кавказе. Кабель проложат по дну Чёрного моря

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Операторы энергосистем из Румынии, Азербайджана, Грузии и Венгрии в партнёрстве создадут совместное предприятие, посредством которого будет реализован проект строительства подводного кабеля в Чёрном море протяжённостью почти 1200 километров и пропускной способностью 1000 МВт, предназначенный для соединения национальных энергетических сетей Южного Кавказа с сетями континентальной Европы и подачи в ЕС, а также на Балканы и в Республику Молдова возобновляемой энергии, производимой азербайджанцами и грузинами.

Как пишет bani.md, проект был оформлен в декабре прошлого года в Бухаресте на уровне глав государств и правительств путём парафирования Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о Стратегическом партнёрстве в области развития зелёной энергетики и транспорта.

Меморандум о взаимопонимании, на основе которого будет создано совместное предприятие, был также подписан во вторник в Бухаресте соответствующими министрами правительств четырех стран. Участвующими операторами передачи и системы являются Transelectrica из Румынии, AzerEnergi из Азербайджана, Грузинская государственная электросистема (GES) из Грузии и MAVIR из Венгрии.

По каким ценам кавказские страны собираются поставлять “зелёную” энергию – не сообщается.

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