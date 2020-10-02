Молдова будет хранить запасы газа в ПХГ Украины

Молдова будет хранить запасы газа в ПХГ Украины

АО “Молдовагаз” начало хранение природного газа на трансбалканском участке в Украине. По данным пресс-службы компании, от 1,5 до 3 млн кубометров природного газа будет ежедневно транспортироваться на хранение в подземные хранилища Украины для потребления в холодное время года.

– Всего в октябре-ноябре ожидается закачка около 100 миллионов кубометров газа. В зависимости от потребности, топливо будет поставляться потребителям АО “Молдовагаз” в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, – указывает цитируемый источник.

Общее потребление голубого топлива в Молдове (правый берег Днестра) составляет около одного миллиарда кубометров в год. Более 80% приходится на холодный период года.

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