Молдо-румынская операция: обнаружено более 50 000 контрабандных сигарет

Молдо-румынская операция: обнаружено более 50 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы и Румынии в результате совместных действий конфисковали около 2500 пачек контрабандных сигарет.

Пограничники вели наблюдение за автомобилем, двигавшимся в сторону Прута. На берегу реки были замечены люди, нёсшие крупную посылку. Заметив пограничников, граждане бросили груз и скрылись, пишет echipa.md.

Вдоль реки пограничники нашли контрабандный лот: в общей сложности, 49 800 сигарет (2 490 пачек). Расследование продолжается.

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