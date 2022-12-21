Молдо-румынская операция: обнаружено более 50 000 контрабандных сигарет

0

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы и Румынии в результате совместных действий конфисковали около 2500 пачек контрабандных сигарет.

Пограничники вели наблюдение за автомобилем, двигавшимся в сторону Прута. На берегу реки были замечены люди, нёсшие крупную посылку. Заметив пограничников, граждане бросили груз и скрылись, пишет echipa.md.

Вдоль реки пограничники нашли контрабандный лот: в общей сложности, 49 800 сигарет (2 490 пачек). Расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.