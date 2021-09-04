Молдо-итальянская операция: задержаны 8 членов ОПГ, причастных к торговле людьми (ФОТО)

Молдо-итальянская операция: задержаны 8 членов ОПГ, причастных к торговле людьми (ФОТО)

Молдавские правоохранители совместно с итальянскими правоохранительными органами выявили преступную группу, члены которой занимались торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации.

Члены ОПГ – граждане РМ и Италии – находили социально уязвимых гражданок и под предлогом трудоустройства в качестве сиделок вывозили в Италию. По прибытии у женщин отбирали паспорта и заставляли работать за мизерную оплату. Жертвы подвергались физическому и психологическому насилию, в том числе им угрожали физической расправой и принуждением к проституции.

С января по май текущего года члены преступной группы организовали 16 подобных рейсов из Молдовы в Италию. В сентябре правоохранительные органы РМ при содействии итальянских властей задержали 8 человек. В ходе обысков у них были обнаружены паспорта потерпевших, фальшивые трудовые договоры, фальшивые свидетельства о вакцинации и пр.

Задержанным лицам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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