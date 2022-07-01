МолдГУ стал членом университетской сети UNICA

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Государственный университет Молдовы стал членом университетской организации UNICA.

Как сообщили в пресс-службе университета, пишет moldpres.md, учебное заведение становится равноправным партнёром крупнейших университетских центров европейских столиц и получает право выступать за дискуссионным столом, в котором принимают участие Imperial Coledge (Лондон), университет Бухареста, университет Вены, Свободный университет Брюсселя, университет Амстердама, Свободный университет Берлина, университет Хельсинки, Римский университет Ла Сапиенца и т. д.

UNICA — институциональная сеть университетов столиц Европы. Она была основана в 1990 году и в настоящее время состоит из 51 университета в 37 европейских столицах, объединяющих более 180 000 сотрудников и 2 миллиона студентов.

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