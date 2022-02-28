Moldexpo будет реорганизован в распределительный центр

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Центр Moldexpo, где сейчас размещаются беженцы, будет реорганизован в распределительный центр. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Таким образом, беженцы сначала будут прибывать сюда, а после регистрации их будут переводить в другие места в городе.

– Мы стремимся более эффективно справиться с большим потоком беженцев, тем более что их число растёт с каждым днем. Ожидаем, что в ближайшие дни прибудет больше людей, которым понадобится наша помощь, – сказал Чебан.

В общей сложности за два дня в Центре Moldexpo было временно размещено более 1100 человек.

– Мы оказываем всяческую поддержку, предоставляем продукты питания, средства гигиены, одежду, медицинскую и психологическую помощь, а также транспорт до вокзала. Всё абсолютно бесплатно. Спасибо всем людям, которые приходят, чтобы помочь, – сказал генпримар.

Напомним, в столице, помимо Центра Moldexpo, примария Кишинёва обустроила несколько пунктов, где размещаются беженцы из Украины. Это общежитие Государственного университета медицины и фармакологии, расположенное по улице Садовяну, Государственный университет физического воспитания и спорта, общежитие Государственного университета по ул. Флорилор 4/2, общежитие Главного управления образования, молодежи и спорта по ул. И. Крянгэ, 80, санаторий «Конструкторул», базы отдыха в г. Вадул луй Водэ и другие места.

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