Moldelectrica требует повышения тарифа на услугу по транспортировке электроэнергии

Moldelectrica требует повышения тарифа на услугу по транспортировке электроэнергии

Компания Moldelectrica потребовала повысить тариф на услугу по транспортировке электроэнергии. Соответствующий документ был подан госпредприятием в Национальное агентство по регулированию энергетики. Таким образом, тариф на услугу по транспортировке электроэнергии может составить 26 леев и 43 бана за кВтч, что почти на 82 процента больше нынешнего. Moldelectrica объясняет свой запрос значительным увеличением размера убытков и технологического потребления в сети.

По данным Moldelectrica, необходимость корректировки тарифа аргументируется рядом факторов, таких как уровень инфляции, курс лея по отношению к доллару, но особенно увеличением объема технологического потребления электроэнергии до 3,5% от транспортируемого объема, по сравнению с 2,56% в 2021 году. В пояснительной записке к запросу в НАРЭ компания отмечает, что скачок убытков в сети транспортировки связан с ростом перетоков мощности на ЛЭП 400 кВ Исакча-Вулканешты, ЛЭП 400 кВ Вулканешты-МГРЭС, а также на ЛЭП 330 кВ от транзита МГРЭС-Кишинёв-Страшены-Бельцы-Днестровск, отмечает госпредприятие.

В компании заявляют, что «увеличение потока активной мощности (МВт) по указанным линиям и, соответственно, величины электрического тока (А) вызывает увеличение пропорционально квадрату потерь мощности на линии; увеличение перетоков мощности на транзите 110 кВ между электростанциями «Вулканешты-Комрат-Кишинев». Основной причиной увеличения значений перетоков мощности на ЛЭА являются кольцевые перетоки из энергосистемы Украины через энергосистемы Румынии и Молдовы, после их взаимосвязи с энергосистемой континентальной Европы», пояснили в Moldelectrica.

На данный момент неясно, повлечет ли это повышение тарифа корректировку цены на энергию для конечных потребителей. В настоящее время тариф за электроэнергию для жителей центра и юга страны составляет 4,62 лея кВт/ч. Жители севера республики оплачивают 4,65 лея за кВт/ч. Последний рост тарифов за электроэнергию состоялся в начале декабря, передает NTV Moldova.

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