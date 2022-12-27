Moldelectrica требует повышения тарифа на услугу по транспортировке электроэнергии

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Компания Moldelectrica потребовала повысить тариф на услугу по транспортировке электроэнергии. Соответствующий документ был подан госпредприятием в Национальное агентство по регулированию энергетики. Таким образом, тариф на услугу по транспортировке электроэнергии может составить 26 леев и 43 бана за кВтч, что почти на 82 процента больше нынешнего. Moldelectrica объясняет свой запрос значительным увеличением размера убытков и технологического потребления в сети.

По данным Moldelectrica, необходимость корректировки тарифа аргументируется рядом факторов, таких как уровень инфляции, курс лея по отношению к доллару, но особенно увеличением объема технологического потребления электроэнергии до 3,5% от транспортируемого объема, по сравнению с 2,56% в 2021 году. В пояснительной записке к запросу в НАРЭ компания отмечает, что скачок убытков в сети транспортировки связан с ростом перетоков мощности на ЛЭП 400 кВ Исакча-Вулканешты, ЛЭП 400 кВ Вулканешты-МГРЭС, а также на ЛЭП 330 кВ от транзита МГРЭС-Кишинёв-Страшены-Бельцы-Днестровск, отмечает госпредприятие.

В компании заявляют, что «увеличение потока активной мощности (МВт) по указанным линиям и, соответственно, величины электрического тока (А) вызывает увеличение пропорционально квадрату потерь мощности на линии; увеличение перетоков мощности на транзите 110 кВ между электростанциями «Вулканешты-Комрат-Кишинев». Основной причиной увеличения значений перетоков мощности на ЛЭА являются кольцевые перетоки из энергосистемы Украины через энергосистемы Румынии и Молдовы, после их взаимосвязи с энергосистемой континентальной Европы», пояснили в Moldelectrica.

На данный момент неясно, повлечет ли это повышение тарифа корректировку цены на энергию для конечных потребителей. В настоящее время тариф за электроэнергию для жителей центра и юга страны составляет 4,62 лея кВт/ч. Жители севера республики оплачивают 4,65 лея за кВт/ч. Последний рост тарифов за электроэнергию состоялся в начале декабря, передает NTV Moldova.

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