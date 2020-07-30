Молдавскую делегацию на переговорах по российскому кредиту возглавит Сергей Пушкуца

Молдавскую делегацию на переговорах по российскому кредиту возглавит Сергей Пушкуца

Министр финансов Сергей Пушкуца возглавит делегацию переговорщиков со стороны молдавского правительства для подписания соглашения о кредитовании с Россией. Переговоры будут проходить в соответствии с Законом о международных договорах Республики Молдова.

Как пишет ntv.md, документ не противоречит внутренней и внешней политике нашей страны, а полученные средства будут использованы для финансирования бюджетных нужд Молдовы. Эти аргументы содержатся в проекте решения правительства о начале переговоров с Российской Федерацией. Документ, предположительно, будет одобрен в пятницу.

Напомним, соглашение о предоставлении российского кредита в размере 200 млн евро Молдове было подписано 17 апреля, а 6 дней спустя его одобрило на заседании законодательного органа парламентское большинство. Документ, однако, не вступил в силу из-за того, что его в Конституционном суде опротестовали депутаты оппозиции.

В рамках визита в столицу России 24 июня Игорь Додон обсудил с Владимиром Путиным и Дмитрием Козаком возможность возобновления переговоров по кредиту, на что было получено согласие.

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