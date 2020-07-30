Молдавскую делегацию на переговорах по российскому кредиту возглавит Сергей Пушкуца

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Министр финансов Сергей Пушкуца возглавит делегацию переговорщиков со стороны молдавского правительства для подписания соглашения о кредитовании с Россией. Переговоры будут проходить в соответствии с Законом о международных договорах Республики Молдова.

Как пишет ntv.md, документ не противоречит внутренней и внешней политике нашей страны, а полученные средства будут использованы для финансирования бюджетных нужд Молдовы. Эти аргументы содержатся в проекте решения правительства о начале переговоров с Российской Федерацией. Документ, предположительно, будет одобрен в пятницу.

Напомним, соглашение о предоставлении российского кредита в размере 200 млн евро Молдове было подписано 17 апреля, а 6 дней спустя его одобрило на заседании законодательного органа парламентское большинство. Документ, однако, не вступил в силу из-за того, что его в Конституционном суде опротестовали депутаты оппозиции.

В рамках визита в столицу России 24 июня Игорь Додон обсудил с Владимиром Путиным и Дмитрием Козаком возможность возобновления переговоров по кредиту, на что было получено согласие.

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