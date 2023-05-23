Молдавскому парламенту исполнилось 32 года

Молдавскому парламенту исполнилось 32 года

23 мая 1991 года постановлением Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики XII созыва, учреждённого после первых демократических выборов, МССР стала Республикой Молдова, а Верховный Совет стал первым Парламентом Республики Молдова.

За все годы деятельности парламент принял 13576 законодательных актов и провёл 1914 пленарных заседаний.

По случаю этой даты председатель законодательного органа Игорь Гросу отметил, что долг парламентариев, возложенный на них при избрании, — улучшать жизнь людей.

– Депутаты избираются народом, чтобы представлять их. Люди доверили нам улучшение своей жизни. Они хотят жить дома так, как видят, как живут в европейских странах, — говорится в обращении главы законодательного форума, передаёт moldpres.md. 

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