Молдавскому парламенту исполнилось 32 года

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23 мая 1991 года постановлением Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики XII созыва, учреждённого после первых демократических выборов, МССР стала Республикой Молдова, а Верховный Совет стал первым Парламентом Республики Молдова.

За все годы деятельности парламент принял 13576 законодательных актов и провёл 1914 пленарных заседаний.

По случаю этой даты председатель законодательного органа Игорь Гросу отметил, что долг парламентариев, возложенный на них при избрании, — улучшать жизнь людей.

– Депутаты избираются народом, чтобы представлять их. Люди доверили нам улучшение своей жизни. Они хотят жить дома так, как видят, как живут в европейских странах, — говорится в обращении главы законодательного форума, передаёт moldpres.md.

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