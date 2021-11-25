Молдавскому лею исполняется 28 лет

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Национальный банк Молдовы 29 ноября проведёт ряд мероприятий по случаю 28-й годовщины молдавского лея.

– Введение в обращение 28 лет назад национальной валюты – молдавского лея – стало частью нашей истории наряду с другими государственными символами, которые определяют нас как суверенную и независимую страну. Национальная валюта – атрибутами государства, играющий очень важную роль в экономике. Повышение качества национальной валюты и уровня использования безналичных платежей является одной из стратегических целей НБМ, – заявил управляющий Нацбанком Октавиан Армашу.

В понедельник в Национальной библиотеке РМ состоится торжественное мероприятие по выпуску памятных и юбилейных монет. Также в музее с 13:00 до 17:00 будет открыта выставка, где посетители смогут познакомиться с историей национальной валюты, пишет moldpres.md.

В целях соблюдения санитарных норм будет разрешён доступ групп численностью не более 10 человек. Желающие могут зарегистрироваться до 28 ноября включительно, отправив соответствующий запрос на электронный адрес edufin@bnm.md.

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