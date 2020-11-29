Молдавскому лею – 27 лет! Зинаида Гречаный выступила с посланием по этому поводу

Сегодня исполняется 27 лет со дня введения национальной валюты Республики Молдова. С 29 ноября 1993 года начался обмен советских рублей и купонов Национального банка Молдовы на леи.
Начиная с 18 часов 2 декабря 1993 года единственным законным платежным средством на территории Республики Молдова становится лей. Это был решающий момент для экономической независимости государства, пишет на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный. Люди, стоявшие у истоков этого исторического события, отмечает она, достойны самой глубокой благодарности и высокой оценки.
Как и государство Республика Молдова, национальная валюта, как атрибут государства, прошел через многочисленные реформы и кризисы, в том числе через финансовый кризис 2008 года последовавшую «великую рецессию».
– И всё же молдавский лей выстоял. Считаю, что это было возможно в большой мере благодаря взвешенной денежной политике государства, направленной на сохранение стабильности и доверия к национальной валюте, – добавила она.
В последние годы способы оплаты претерпели поистине впечатляющие изменения, при этом безналичные платежи занимают внушительную долю в общем объеме операций в национальной валюте. Однако есть еще много возможностей для роста. Важность безналичных платежей стала еще более очевидной во время пандемии, поскольку они представляют собой безопасный, удобный и быстрый способ оплаты товаров и услуг. Более того, они сокращают уклонение от уплаты налогов и, следовательно, увеличивают поступления в государственный бюджет, подчеркнула спикер.
Она пожелала Национальному банку Молдовы успехов в достижении этой цели, а также в осуществлении своей важнейшей миссии – сохранении низкого уровня инфляции и стабильности цен.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии