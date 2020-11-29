Молдавскому лею – 27 лет! Зинаида Гречаный выступила с посланием по этому поводу

Сегодня исполняется 27 лет со дня введения национальной валюты Республики Молдова. С 29 ноября 1993 года начался обмен советских рублей и купонов Национального банка Молдовы на леи.

Начиная с 18 часов 2 декабря 1993 года единственным законным платежным средством на территории Республики Молдова становится лей. Это был решающий момент для экономической независимости государства, пишет на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный. Люди, стоявшие у истоков этого исторического события, отмечает она, достойны самой глубокой благодарности и высокой оценки.