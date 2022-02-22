Молдавско-Российский деловой союз поможет экономическим агентам РМ найти партнёров в России (ВИДЕО)

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Молдавско-Российский деловой союз будет помогать молдавским и российским экономическим агентам в поиске торговых партнеров и укреплении торговых связей, отметил сегодня на презентации организации Игорь Додон.

– Мы официально открыли офис всего 10 дней назад. За последние дни десятки экономических агентов Молдовы с нами связываются, чтобы мы помогли им найти инвесторов или продать или купить товар на российском рынке. Думаю, после сегодняшнего официального запуска интерес со стороны наших агентов будет расти. В “Деловой России”, которая является нашим основным партнёром и учредителем, участвуют более 7000 экономических агентов. У них есть представительства во всех регионах. Наши молдавские бизнесмены могут воспользоваться нашими связями с партнёром и выйти на любой регион РФ. Мы готовы в этом помочь, – сказал Игорь Додон.

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