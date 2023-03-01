Молдавским первоклассникам расскажут о правильном питании

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Занятия по питанию будут организованы более чем для 4 300 первоклассников из 88 учебных заведений Молдовы. Лекции пройдут в рамках исследования Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (‎COSI).

Как уточнили в НАОЗ, 12 команд специалистов из Национального агентства общественного здоровья и Медуниверситета им. Николае Тестемицану отправятся в школы для оценки физического развития детей и оценят среду школьного питания и пищевые привычки семей с помощью анкет. Они также проведут занятия по питанию, на которых дети узнают о принципах сбалансированного питания, физической активности и др.

Исследование проводится при финансовой поддержке Европейского союза, передаёт moldpres.md.

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