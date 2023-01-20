Молдавский виноград можно встретить в супермаркетах Баку

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Председатель Ассоциации производителей и экспортёров винограда РМ Георге Габерь поделился приятным наблюдением: в январе молдавский виноград сорта «Молдова» представлен в сети супермаркетов Bolmart в Баку. Фасовка – пластиковые лотки и пакеты flow-pack, розничная цена сравнительно высокая – 5,3 манат/кг, что эквивалентно 59 леям/кг.

Тем не менее, по заверениям работников маркета, расположенного в центре столицы Азербайджана, этот товар хорошо знаком покупателям и пользуется высоким спросом.

– Перспектива и смысл в присутствии на этом рынке есть, — считает Георге Габерь.

Азербайджан на протяжении многих лет был сравнительно некрупным (несколько сотен тонн в сезон), но стабильным рынком сбыта для молдавских поставщиков винограда «Молдова». Как и на многих остальных восточных рынках (Казахстан, Монголия и др.), спрос на него увеличивается с ноября и относительно высок всю зиму.

В декабре 2022 года из страны за рубеж было вывезено около 12 тыс. тонн столового винограда. Это неожиданно много, учитывая то обстоятельство, что в ноябре экспорт продукции тоже был очень интенсивен – почти 15 тыс. тонн. А всего в прошлом году было поставлено на внешние рынки (с учётом продукции летних сортов) более 47 тыс. тонн винограда урожая-2022. Однако для продаж в осенне-зимний период винограда урожая-2022 из-за российского эмбарго и подорожания энергоресурсов было заложено сравнительно мало. В январе 2023 винограда урожая прошлого года в хранилищах осталось, по экспертным оценкам, максимум одна-две тысячи тонн (хотя в обычные маркетинговые сезоны в начале года товарные остатки бывают не ниже 5-7 тыс. тонн).

Лишь малая часть этой продукции – экспортного качества. Однако, как утверждают трейдеры, закупочные оптовые цены на высококачественную «Молдову» в середине января на внутреннем рынке выросли до 15-17 леев/кг. Хотя средняя цена на виноград «Молдова» обычного качества для реализации в местном ритейле не выше 14 леев/кг.

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