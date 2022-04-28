Молдавский таможенник попался на контрабанде сигарет при пересечении границы

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Около 1000 пачек сигарет обнаружили на границе в машине Toyota Avalon, за рулём которой находился сотрудник Таможенной службы Молдовы. Об этом сообщили в Пограничной полиции Румынии.

По данным ведомства, инцидент был зарегистрирован накануне вечером на КПП “Леушень”. Правоохранители проверяли направлявшийся в Румынию автомобиль. Водитель, 30-летний гражданин Молдовы, который является сотрудником Таможенной службы, заявил, что ему нечего декларировать.

Однако в результате проверки в его машине нашли около 1000 пачек сигарет с акцизными марками РМ. По предварительным данным, контрабанда должна была попасть на чёрный рынок Румынии. Табачные изделия были изъяты, а автомобиль – конфискован.

Обстоятельства инцидента выясняются. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

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