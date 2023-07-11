Молдавский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по биологии

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Сборная Республики Молдова завоевала бронзовую медаль и две почётные грамоты на Международной олимпиаде по биологии, которая прошла с 3 по 11 июля в Аль-Айне, ОАЭ.

Бронзовая медаль досталась Никите Киоса, учащемуся столичного лицея «Да Винчи», а почётные грамоты – Бьянке-Софии Ляху (столичный лицей «Оризонт») и Анне Ифтоди (столичный лицей им. Георге Кэлинеску).

В 34-й Международной олимпиаде по биологии приняли участие около 320 учащихся из 80 стран. Республику Молдова представляли четыре школьника и два преподавателя, пишет moldpres.md.

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