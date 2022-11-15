Молдавский пловец завоевал три золотые медали на чемпионате в Бельгии

Молдавский пловец завоевал три золотые медали на чемпионате в Бельгии

Константин Малаки стал первым на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом на открытом чемпионате Бельгии.

– Спортсмен показал результаты 27,58, 59,68  и 2.12,23 соответственно. На дистанциях 50 и 100 метров Константин установил новые национальные рекорды, — уточнили в НОСК.

Ещё один молдавский пловец Дан Симинел занял 4-е место на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 23,26, пишет moldpres.md.

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