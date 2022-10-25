Молдавский пловец завоевал “бронзу” на международном турнире во Франции

Молдавский пловец завоевал “бронзу” на международном турнире во Франции

Пловец Константин Малаки завоевал бронзовую медаль на международном турнире Saint Dizier на дистанции 100 метров брассом.

Он зафиксировал результат 01:00.88. Лучшие результаты показали голландец Брэм Зветслот (00:59.86) и француз Том Реми (01:00.53), передаёт ipn.md.

Константин Малаки участвовал и в заплыве на 50 метров брассом, где установил рекорд Молдовы: 01:27.93. Этот результат принес ему 4-е место на турнире во Франции. Победителем стал тот же Брэм Зветслот.

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