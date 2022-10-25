Молдавский пловец завоевал “бронзу” на международном турнире во Франции

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Пловец Константин Малаки завоевал бронзовую медаль на международном турнире Saint Dizier на дистанции 100 метров брассом.

Он зафиксировал результат 01:00.88. Лучшие результаты показали голландец Брэм Зветслот (00:59.86) и француз Том Реми (01:00.53), передаёт ipn.md.

Константин Малаки участвовал и в заплыве на 50 метров брассом, где установил рекорд Молдовы: 01:27.93. Этот результат принес ему 4-е место на турнире во Франции. Победителем стал тот же Брэм Зветслот.

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