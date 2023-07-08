Молдавский паспорт занимает 49-е место в рейтинге самых “сильных” паспортов мира

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Молдова занимает 49-е место в рейтинге самых “сильных” паспортов мира. Как передаёт агентство “ИНФОТАГ”, об этом свидетельствуют данные обновлённого рейтинга паспортов стран мира Henley Passport Index, который традиционно составляет швейцарская компания Henley Passport.

Согласно результатам исследования, граждане Молдовы могут свободно (без виз) въехать в 120 стран и территорий. Лидерами рейтинга являются Япония и Сингапур, чьи граждане могут посещать без визы или с её получением по прибытии наибольшее число стран мира – 193. На втором месте расположилась Южная Корея с показателем 192 страны, на третьей строчке – Германия и Испания – 191 страна. Четвёртое место в рейтинге поделили Финляндия, Италия и Лихтенштейн, чьи граждане могут въезжать в 190 стран. На пятом месте – Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция с показателем 189 стран.

Соседняя Румыния занимает 17-е место (176 стран), а Украина – 34-е место (144 страны). Россия – на 51-м месте, с её паспортом можно свободно въехать в 118 стран.

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