Молдавский дзюдоист завоевал бронзу на турнире в Иерусалиме

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Дзюдоист Денис Виеру завоевал бронзовую медаль на турнире в Иерусалиме. Об этом сообщил Национальный олимпийский и спортивный комитет (НОСК).

Молдавский спортсмен одолел итальянца Маттео Пираса, француза Валиде Хьяра и монгола Басхуу Йондонперенлей, передает moldpres.md.

В полуфинале Денис Виеру потерпел поражение от израильтянина Баруха Шмаилова, который в итоге выиграл “золото” в весовой категории до 66 кг.

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