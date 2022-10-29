Молдавский дзюдоист завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Молдавский дзюдоист завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Дзюдоист Адиль Османов завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы среди юношей до 23 лет, который проходит в Боснии и Герцеговине.

Он победил турка Умальта Демиреля, француза Енцо Джибелли, румына Адриана Сулка и испанца Хавьера Пена, уступив только будущему чемпиону Европы до 23 лет в весовой категории до 73 кг Марку Христову из Болгарии, передает ipn.md.

В весовой категории до 66 кг Раду Изворяну победил испанца Диего Фернандеса, но потерпел поражение от итальянца Леонардо Валериани.

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